Zwangere vrouw overlijdt in Portugal tijdens rit tussen twee ziekenhuizen, minister van Volksgezondheid treedt af

Temido werd in oktober 2018 minister van Volksgezondheid. Vorig jaar was ze nog een van de populairste regeringsleden, mede dankzij het succes van de vaccinatiecampagne in Portugal. Meer recent klonk er echter steeds meer kritiek op haar beleid: ziekenhuizen en artsen klagen onder meer over een personeelstekort in de gezondheidszorg en slechte werkomstandigheden.