Scherpenheuvel-Zichem betaalt helft kosten terug voor inwoners die extra groen in tuin planten

“We willen de mensen steunen om meer groen in hun tuin te overwegen”, zegt schepen van Omgeving Nico Bergmans (Open VLD). “Want we zien dat er toch meer verharding in de tuinen komen, die trend willen we tegengaan. Daarom nemen we dit jaar de helft van de rekening voor extra groen voor onze rekening.”

En extra groen heeft nog meer voordelen. “Hagen horen thuis in het Hageland. Ze vormen de natuurlijke habitat én een verbindingsweg voor tal van dieren. Ze zijn essentieel om grotere natuurgebieden te verbinden. En het oog wil ook wat: ze zijn veel mooier dan een draad”, aldus schepen Bergmans.