Beluister podcast "Het kwartier": wie was Gorbatsjov écht en wat maakt Evenepoel tot een wielerfenomeen? 

Michail Gorbatsjov is overleden. In het Westen wordt hij beschouwd als vredesstichter, maar in Rusland zelf werd Gorbatsjov een antiheld omdat hij de Sovjet-Unie niet kon redden. Na de coronacrisis pakt het overlegcomité nu ook de energiecrisis aan. De vergadering van alle regeringen van ons land lijkt een soort superregering te worden die knopen kan doorhakken. Klopt dat beeld? En Remco Evenepoel haalde gisteren zwaar uit in de tijdrit in de Ronde van Spanje. Wat maakt hem tot zo'n fenomeen? We zoeken het uit in de podcast "Het kwartier".