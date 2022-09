Brand bij metaalverwerker Aurubis in Beerse

"Er was bij aanvang heel wat rookontwikkeling dus we hebben meteen de gemeente verwittigd en alle omwonenden gevraagd om ramen en deuren te sluiten", vertelt Smets. "De brand is ondertussen onder controle. Er zijn geen gewonden gevallen. We hebben het personeel in de zuidkant van het bedrijf wel even moeten evacueren. Op dit moment is er zichtbare schade aan het dak en de wand van het magazijn, maar de rest moeten we nog bekijken."

De exacte oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.