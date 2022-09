Brugse brandweer haalt opnieuw honderden kilo dode vis uit Damse vaart

De brandweer van Brugge had vandaag opnieuw de onfrisse taak om met een schepnet honderden kilo dode vis uit de Damse Vaart te halen. Ook gisteren waren de brandweerlui daar al een hele dag mee in de weer. Opvallend is dat vooral grotere vissen last blijken te hebben van het zuurstoftekort.

De oorzaken van het probleem zijn de droogte en de dikke laag eendenkroos die op de Damse Vaart drijft. De Vlaamse Waterweg stelde al een bedrijf aan dat de planten nu verwijdert, maar dat lijkt bijna een onbegonnen taak gezien de grote hoeveelheid. Eerder deze maand werd de zwemwedstrijd Damme-Brugge al afgelast door het eendenkroos.