Nieuwe locatie voor buitenschoolse kinderopvang opent in Turnhout: "Nood was groot in die buurt"

Vanaf 1 september kunnen de kinderen voor en na school terecht in Freinetschool de Regenboog. "Op schooldagen kunnen we voor schooltijd 42 kinderen en na schooltijd 70 kinderen opvangen", zegt directeur Tinneke Gielen. "Op woensdagmiddag is onze kinderopvang ook open voor de kleuters en lagereschoolkinderen van de twee andere scholen uit de buurt, de Michaëlschool en het Sint-Pietersinstituut. In de schoolvakanties maken we de 70 extra opvangplaatsen beschikbaar voor alle kinderen die in Turnhout naar school gaan of in Turnhout wonen."