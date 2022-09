Bus tussen Ieper en Armentières moet voor vlottere verbinding zorgen richting Rijsel en Parijs

Wie vanuit Ieper met de bus naar Frankrijk wil, moet tot op vandaag overstappen in Le Bizet, een Waals dorp net voor de Franse grens. Maar daar komt vanaf morgen verandering in, dankzij een nieuwe verbinding die tot over de grens gaat, tot Armentières.



De afstand tussen Le Bizet en Armentières is maar een kleine drie kilometer. En toch kan de nieuwe verbinding een groot verschil betekenen voor wie het openbaar vervoer gebruikt. In Armentières zijn namelijk veel meer andere verbindingen om je reis verder te zetten. "Je kan er gemakkelijk de bus, tram of pre-metro nemen naar Rijsel", schetst Dieter Hoet van de Westhoek-vereniging. "En je kan er ook vlotter overstappen op de TGV naar Parijs."