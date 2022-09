College Ten Doorn in Eeklo moet geldreserve gebruiken om energiefactuur te kunnen betalen

Vorig jaar bedroeg de energiefactuur van College ten Doorn in Eeklo ongeveer 417.000 euro. Maar door de stijgende energieprijzen, zal die factuur dit jaar oplopen tot meer dan 650.000 euro. Dat is dus bijna 230.000 euro meer dan vorig jaar. Om dat te kunnen betalen, zal de school de geldreserve moeten gebruiken. Dat is geld dat Ten Doorn normaal opzij houdt om de gebouwen te onderhouden en te vernieuwen.

"Dat is de eerste keer dat we dat moeten doen", zegt Dirk Snebbout, financieel-logistiek directeur van Ten Doorn. "We hebben dat geld de voorbije jaar gespaard om onze bouw- en verbouwingsprojecten mee te betalen. Maar nu zullen we sommige projecten moeten uitstellen, of zelfs helemaal moeten afblazen."