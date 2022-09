De Digitrein gaat langs in Brusselse gemeenten om ouderen digitaal te ondersteunen

Uit onderzoek van onderzoeksbureau Imec blijkt dat vooral ouderen digitale moeilijkheden ondervinden. Hoewel de technologie heel wat zaken eenvoudiger maakt, is 1 op de 5 ouderen niet happig om gebruik te maken van die digitale technologieën. Bijna de helft van de 65-plussers betaalt bijvoorbeeld nog steeds overwegend met contant geld. Om de ouderen wat meer vertrouwd te maken met nieuwe technologieën is nu de Digitrein ontwikkelt.

De Digitrein krijgt steun van de Vlaamse overheid en gaat langs in verschillende Brusselse gemeenten, de “Digistations”, zoals Neder-Over-Heembeek, Sint-Agatha-Berchem en Brussel. De Digitrein komt langs met digitale ondersteuning, in groep en individueel, voor ouderen en met vorming voor vrijwilligers. "We willen zo de afstand minderen en de drempel laag houden, zodat de ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving vragen kunnen stellen en extra informatie kunnen krijgen waar nodig", zegt Sara, één van de begeleiders.