Voor het eerst zwarte elfen of dwergen: TV-reeks "The rings of power" viert de diversiteit

In “The rings of power” zien we voor het eerst een vrouwelijke dwerg: Disa heet ze, en ze is hier om te imponeren. Sophia Nomvete speelt een rol die niet uit het werk van J.R.R. Tolkien komt maar gecreëerd is voor de serie, namelijk de dwergenprinses Disa van het koninkrijk Khazad-dûm (in “The lord of the rings” ook bekend als Moria). Dit grootse rijk zien we voor het eerst in zijn volle glorie.