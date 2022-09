Johannes-Paulus I, de "lachende paus", wordt zalig verklaard, ook al stierf hij al na 33 dagen pausschap (meteen voer voor complottheorieën) 

Johannes-Paulus I was de eerste paus met een samengestelde naam. Blijkbaar wou hij zo "de kerk in het midden" houden tussen de hervormer Johannes XXIII en de iets meer bezadigde Paulus VI. Zijn inspiratie paste dan weer in de traditie van de sociale encyclieken "Rerum Novarum" van paus Leo XIII uit 1891 die de christelijke werknemersbeweging inspireerde en "Mater et magistra" van Johannes XXIII.

Hij was ook (voorlopig) de laatste Italiaanse paus, na een traditie van eeuwen waarin het schiereiland het pausdom monopoliseerde. Wellicht zal dat niet veranderen want door de secularisering in Italië, en al zeker in Europa, lijkt de weg open te liggen voor "meer exotische pausen".

Franciscus was al de eerste Zuid-Amerikaan, zijn opvolger moet je ook in de verre uithoeken zoeken. De paus komt altijd uit een regio die floreert, waar zieltjes worden gewonnen, een regio die van belang is voor de Wereldkerk. En dat is niet langer Europa, wel eerder Zuid-Amerika of Afrika of Azië, wat ook merkbaar is in wie Franciscus tot kardinaal benoemt. Italië is out, toch min of meer.

En wat gebeurde na de '33 dagen van Luciani'? De kardinalen trokken meteen opnieuw naar de Sixtijnse Kapel, in het Vaticaan. Op 16 oktober 1978 werd de Poolse kardinaal Karol Wojtyla tot opvolger verkozen. Hij koos als eerbetoon de pausennaam Johannes-Paulus II en was de eerste niet-Italiaanse paus sinds Adrianus VI, in de 16e eeuw. De verkiezing van een Poolse kardinaal uit het Oostblok deed dan weer een schokgolf uitdijen van het Vaticaan naar de Sovjet-Unie en het bijhorende Oostblok.