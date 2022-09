Drie scholen in Beveren hebben nog geen directeur voor het nieuwe schooljaar

"In de loop van het eerste trimester gaan we de vacatures voor directeur opnieuw open zetten", vertelt Deckers. "We gaan kandidaten wel helpen om zich voor te bereiden, door directiecursussen te volgen of een meelooptraject. Hopelijk kunnen we dan in het tweede of derde trimester de nieuwe directeurs benoemen, zodat ze tegen het volgende schooljaar aan de slag kunnen. We gaan meteen ook een wervingsreserve aanleggen. Als het probleem zich in de toekomst opnieuw voordoet, kunnen we het hopelijk sneller oplossen."