Ook energiecoöperatie Ecopower stapt af van volledig vaste prijzen

De leden kregen een mail dat de coöperatie in de huidige marktomstandigheden genoodzaakt is maatregelen te nemen om de prijs te verhogen en het prijssysteem aan te passen. Concreet zal vanaf 1 november de helft van de nieuwe prijs gebaseerd zijn op een vast deel, en de andere helft op een variabel deel. Ecopower is tot op vandaag nog een van de weinige leveranciers die een vaste formule hanteert. Daar komt dus vanaf november verandering in. "De algemene voorwaarden laten dat toe", verduidelijkt coördinator Jim Williame.

De coöperatie verwijst naar de marktomstandigheden. Ook Ecopower moet zich soms bevoorraden op de markt, waar de stroom veel duurder is dan de eigen productie. "De kosten zijn zo hoog en onvoorspelbaar geworden dat een prijsstijging en een systeemverandering naar een deels variabele prijs vanaf 1 november 2022 noodzakelijk zijn", klinkt het.

Dat nieuwe systeem gaat gepaard met een "forse prijsstijging", klinkt het in de mail van Ecopower.