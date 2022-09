Eerste Belgisch detentiehuis opent midden september de deuren in Kortrijk

Maandag 12 september starten 18 voltijdse personeelsleden in het detentiehuis in Kortrijk, een paar dagen later volgen de eerste 8 gedetineerden. “Ik ben blij dat we kunnen starten”, zegt directrice Els Deloof, “want de opening is nu al een paar keer uitgesteld. Maar ik ben me ook bewust dat heel wat mensen mee over onze schouder kijken hoe alles zal verlopen. Ik heb er alvast alle vertrouwen in!”