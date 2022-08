EU-lidstaat Hongarije verzekert zich van wintervoorraad aan aardgas via akkoord met Rusland

Hongarije is voor de energievoorziening erg afhankelijk van Rusland. Tegelijk lijkt Moskou de Hongaarse overheid te "belonen" voor de pro-Russische opstelling van premier Viktor Orban. Die heeft zich in het verleden binnen de EU bijna altijd verzet tegen sancties tegen Rusland, ook na de Russische inval in Oekraïne. Op die manier lijkt Moskou Hongarije tegen de andere EU-lidstaten te willen uitspelen. Ook vandaag nog is de EU het eens geraakt over een plan om inreisvisa voortaan moeilijk uit te reiken aan Russische burgers, maar ook hier ligt Boedapest dwars.