Energiefactuur wordt duurder voor Mega-klanten met zonnepanelen en analoge teller: "720 euro per jaar voor gemiddeld gezin"

Zowel Test Aankoop als de VREG benadrukt dat je als klant altijd kan kiezen om van leverancier te veranderen. "Mensen die zo'n verwittiging krijgen, zouden wij aanraden om de V-test te doen", aldus Vandezande. "Daar duiden wij ook aan welke leveranciers dat extra forfait aanrekenen. Het kan zijn dat het product van Mega daardoor lager in de ranking van de V-test komt te staan. Dus het is zeker interessant om zo te vergelijken of een ander contract interessanter is."