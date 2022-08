Francis Alÿs, Belgische vertegenwoordiger op Biënnale van Venetië, krijgt prestigieuze Duitse kunstprijs ter waarde van 100.000 euro

Francis Alÿs, pseudoniem van Francis De Smedt, is geboren in Antwerpen en opgegroeid in het Pajottenland maar woont al meer dan 30 jaar in Mexico. Hij is een vaak gelauwerd kunstenaar met internationale uitstraling. Zijn werk is onder meer te zien in musea in Londen, Amsterdam, New York en Parijs. En straks dus ook in het Ludwig-museum in Keulen.