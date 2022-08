"Zijn romantische kijk op aansluiting bij het Westen was misplaatst": waarom Gorbatsjov in het buitenland populairder was dan in Rusland

Waarom is Gorbatsjov zoveel populairder in het Westen dan in eigen land? "Hier is het een soort spiegelbeeld van wat je in het Westen ziet", vertelt correspondent Geert Groet Koerkamp in het Radio 1-programma "De ochtend". "In het Westen wordt hij opgehemeld als de man die een einde heeft gemaakt aan de Koude Oorlog en die ervoor heeft gezorgd dat het IJzeren Gordijn verdween, als de man die de twee Duitslanden verenigde, als iemand die eigenhandig een nieuwe draai heeft gegeven aan de loop van de geschiedenis. Maar hier in Rusland wordt hij vooral door de oudere generatie herinnerd als de man die aan de basis stond van de teloorgang van het land."

Poetin noemde het uiteenvallen van de Sovjet-Unie jaren geleden nog "de grootste geopolitieke catastrofe van de eeuw". Het leidde in de jaren 90 tot heel veel economische ellende voor miljoenen mensen, zowel in Rusland zelf als in de nieuwe onafhankelijke staten. "Dat alles wordt hem door heel veel mensen aangewreven en dat maakt dat ie op dit moment zo ongeveer onderaan op de ladder staat als het over de populariteit van Sovjet- en Russische leiders gaat", duidt Groot Koerkamp.