Westerse leiders reageren op overlijden van Gorbatsjov: "Moedige hervormer" en "voorbeeld in tijden van agressie" 

De dood van Russisch politicus en oud-Nobelprijswinnaar Michail Gorbatsjov doet heel wat westerse leiders reageren. Gorbatsjov was dan ook geliefd in het Westen. Zo noemt de Amerikaanse president Joe Biden hem "een uitzonderlijke leider" die heeft gezorgd voor "een veiligere wereld".



"Zijn daden waren die van een leider die over voldoende verbeeldingskracht beschikte om te zien dat een andere toekomst mogelijk was en die de moed had om zijn hele carrière op het spel te zetten om die (toekomst) te verwezenlijken. Het resultaat was een veiligere wereld en meer vrijheid voor miljoenen mensen", reageerde Biden.