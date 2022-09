Hebben Amerikaanse media de maatschappij om zeep geholpen? Ex-Fox News-journalist klapt uit de biecht

Chris Stirewalt werd de laan uitgestuurd omdat hij de feiten vertelde. Op de verkiezingsdag van 3 november 2020 riep hij laat op de avond de staat Arizona uit voor Joe Biden. De verkiezing was beslist. Het Trump-kamp was woest, want met Arizona voor Biden, toegewezen uitgerekend door Fox News, was het game over voor Donald Trump. Twee maanden later mocht Stirewalt - ondanks zijn juiste inschatting - na 12 jaar zijn koffers pakken. U kent Chris Stirewalt misschien omdat hij in juni 2022 ook heeft getuigd in de Congrescommissie over de bestorming van het Capitool.

Stirewalt heeft een boek geschreven waarin hij de wereld van het nieuws fileert. Over hoe het leven op de redactie gaat bij Fox verneem je (helaas) weinig. Wellicht heeft Stirewalt daarover een zwijgovereenkomst moeten tekenen. Niettemin, Broken News. Why the Rage Machine Divides America spaart niemand. Volgens de auteur maken de media de maatschappij min of meer kapot. Altijd op zoek naar hogere klik-, luister-, lees- of kijkcijfers zijn media zeer bereid om de tegenstellingen in de samenleving harder aan te blazen. Hoe luider de stem, hoe groter de ophef, hoe meer succes voor commerciële media in de VS. Media, schrijft Stirewalt, spelen gretig in op de angsten en de woede van de mensen. Het rendeert en het creëert een trouwe fanclub.