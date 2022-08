Houten steden zouden veel uitstoot van CO2 kunnen vermijden, zonder landbouwgrond in te nemen voor de houtproductie

"Het expliciet vrijwaren van deze beschermde gebieden is cruciaal, maar desondanks zou het aanplanten van houtplantages ten koste van andere niet beschermde natuurlijke gebieden in de toekomst een verdere toename van het verlies aan biodiversiteit kunnen veroorzaken", zei Popp.

Andere studies wijzen erop dat een overgang naar een gezond dieet met minder vleesconsumptie zou kunnen helpen om land vrij te maken voor de productie van hout en voedsel terwijl de biodiversiteit behouden blijft.

"Onze studie onderstreept dat steden van hout een cruciale rol zouden kunnen spelen in de strijd tegen de klimaatverandering, dankzij hun potentieel voor de opslag van CO2 op lange termijn. Maar een doordacht beleid en stadsplanning zijn dan wel cruciaal, om negatieve effecten voor de biodiversiteit en voedselvoorziening te beperken en een duurzame overgang naar houten steden te verzekeren", zei Mishra.

"Bossen moeten opnieuw groeien nadat ze geoogst zijn en minstens even veel CO2 opslaan als ze voor de oogst deden. De levensduur van houten gebouwen moet minstens even lang zijn als de tijd die nodig is om de 'koolstofschuld' af te betalen in geoogste bossen", zei PIK-onderzoeker en mede-auteur Galina Churkina.

"De belangrijkste uitdaging voor wereldwijde duurzaamheid is de diepgaande, samenhangende transformatie van landgebruik en constructies. Als ze zorgvuldig geïntegreerd worden, kunnen deze twee sectoren cruciale hoeveelheden CO2 weghalen uit de atmosfeer en opslaan zonder de voedselveiligheid of de biodiversiteit in gevaar te brengen", zei de emeritus directeur van het PIK en co-auteur Hans Schellnhuber. "Dit zou de klimaatoplossing kunnen worden waar we wanhopig naar op zoek zijn."

De studie van de PIK-onderzoekers is gepubliceerd in Nature Communications. Dit artikel is gebaseerd op een telex van het persbureau IPS en een persbericht van het Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.