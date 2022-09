Hulpverleningszone Noord-Limburg is enige Limburgse team op "World Rescue Challenges" in Luxemburg

"We gaan in Luxemburg drie wedstrijden doen: een kritiek slachtoffer binnen de 10 minuten uit een voertuig halen, een slachtoffer dat stabiel is maar vastzit uit een voertuig halen en als derde oefening een combinatie van de drie", vertelt Vanden Boer. "Ons team is 7 jaar geleden opgestart omdat er toen een wedstrijd was op een grote beurs voor brandmateriaal. We zijn nu met 10 en hebben al aan verschillende wedstrijden deelgenomen en een aantal prijzen gewonnen. Aan de "World Rescue Challenges" in september zullen 6 mensen van ons team deelnemen."

De wereldkampioenschappen rond het redden van slachtoffers na verkeersongevallen vindt in Luxemburg plaats van 7 tot 12 september.