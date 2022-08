Geen hap, geen woord en kleindochter Anastasia: daar duikt iconische reclamespot van Gorbatsjov voor Pizza Hut weer op

Hij werd omschreven als "allemansvriend", maar in eigen land was de ex-Sovjetleider dat heus niet voor iedereen. Gorbatsjov werd de totale ondergang van de Sovjet-Unie verweten. Het was de spreidstand van "held" versus "verrader". Na een staatsgreep in 1991 leidde Gorbatsjov nog enkele kleine oppositiepartijen in Rusland. Veel stelde dat niet voor. Hij was zijn krediet kwijt. Rivaal Boris Jeltsin won de verkiezingen in 1996 en Gorbatsjov moest afdruipen met slechts 0,5% van de stemmen in de eerste ronde.