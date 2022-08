Inflatie in eurozone op recordhoogte, België doet slechter dan Europese gemiddelde

Hoe dan ook zit België boven het Europese inflatiecijfer van 9,1 procent. Dat cijfer is het hoogste sinds de euro als munteenheid is ingevoerd in 1999 en de inflatie kwam ook iets hoger uit dan wat economen hadden verwacht voor de maand augustus.

Het is geen verrassing: vooral de prijzen van energie doen de inflatie doorstijgen. Ook voedsel, alcohol en tabak zijn alweer een stuk duurder geworden. De sterk gestegen voedingsprijzen volgen de grondstoffenprijzen in de landbouw, die onder meer door slechte oogsten en de oorlog in Oekraïne flink de hoogte in zijn gegaan.