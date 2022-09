Inkomprijs voor zwembad Kapelle-op-den-Bos gaat omhoog door stijgende energieprijzen

Een eerste maatregel is om de tarieven voor het zwembad vanaf morgen, 1 september, te verhogen. “Een inkomticket voor inwoners ouder dan 12 jaar zal stijgen van 3,30 euro naar 4 euro”, zegt Mathias Diricx (CD&V), oppositielid die in de beheerraad van het zwembad zetelt. “Ook zwemclubs zullen meer moeten betalen. Scholen zullen ook niet langer een beroep kunnen doen op de redders van het zwembad om lessen te geven. Dat is dan weer een personeelsbesparing en dat is jammer want het was een efficiënte manier om onze schoolkinderen zwemlessen te geven.”