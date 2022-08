Mone Van Geyt gaf job op om voor de klas te gaan staan: "Enige dat me inspireerde was leraar worden"

Er is al heel wat gezegd en geschreven over het lerarentekort, maar zonder de mensen die bewust een andere job opgeven om leerkracht te worden, zou het probleem nog veel groter zijn. Mone Van Geyt werkte 15 jaar bij natuurorganisatie WWF en vertelt in "De ochtend" op Radio 1 waarom ze koos voor een overstap naar het onderwijs: "Ik woon in Molenbeek en wilde iets doen in en voor Brussel. Het enige dat me inspireerde was leraar worden."