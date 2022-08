INTEGRAAL: Lees hier alle reacties op de "Pano"-reportage over vervuiling in Vlaanderen

Door het grote aantal vergunningsaanvragen is het onmogelijk om voor al die vergunningsaanvragen een gezondheidskundig advies te verlenen. Wij zijn ook van oordeel dat elke dergelijke vergunningsaanvraag individueel adviseren geen efficiënte inzet van overheidsmiddelen zou zijn en ook niet de beste aanpak is voor de gezondheid. Daarom prioriteren we in het verlenen van vergunningsadviezen en zetten we in op een meer integrale, gebiedsgerichte aanpak.



Omwille van efficiëntie van inzet van de beschikbare personeelscapaciteit werden risicogerichte prioriteiten bepaald waarvoor advies werd verleend:

Voorrang aan advisering bij het opstellen van milieu-effectenrapporten (MER), waardoor we adviseren nog voor er een vergunningsvraag is. En bij het adviseren van vergunningen prioriteren we de vergunningsaanvragen waarvoor een MER nodig is. Dat zijn de grootste projecten of bedrijven met potentieel de meeste gezondheidsimpact. We zetten ook in op de kwaliteit van de MER’s zelf met gezondheidskundige opleidingen aan de MER-experten, het afleiden van gezondheidskundige advieswaarden voor bv. lucht en water en het opstellen van een handboek voor de gezondheidsrubriek van het MER.

Advies in vergunningen waarvan we een signaal gekregen hebben dat er potentiële gezondheidseffecten kunnen zijn. Dat signaal kan komen van andere administraties die ons wijzen op potentiële impact of vragen voor advisering van lokale overheden, de provinciale omgevingsvergunningscommissie of burgers.

En we geven prioriteit aan een meer gebiedsgerichte aanpak i.p.v. adviesverlening op individuele vergunningsaanvragen bedrijf per bedrijf. Dat lijkt ons zowel qua impact op de gezondheidseffecten als qua inzet van overheidsmiddelen efficiënter. Bij een gebiedsgerichte aanpak kijken we naar de gezondheidsimpact in een gebied zoals bijvoorbeeld een industrieterrein, met bijvoorbeeld metingen van gezondheidswaarden bij omwonenden of van milieuwaarden, bepalen we welk type van installaties of bedrijven tot de gezondheidsimpact of milieuwaarden bijdragen en maken we dan in samenspraak met alle betrokkenen een actieplan om die gezondheidsimpact te reduceren. Je hoeft dan niet te wachten op een vergunningsaanvraag van een bedrijf om te kunnen ingrijpen en kan verschillende bedrijven samen betrekken. Het geeft ook meer mogelijkheden om rekening te houden met snel evoluerende inzichten over zeer zorgwekkende stoffen en welke effecten combinaties daarvan kunnen hebben. Het industrieterrein Genk-Zuid is een voorbeeld van zo’n gebiedsgerichte aanpak. Ook de wereldgezondheidsorganisatie zegt dat zo’n gebiedsgerichte benadering een good practice is.

Met eigen surveillancenetwerken van gezondheidswaarden (bv data uit huisartsendossiers en het kankerregister) proberen we proactief risicogebieden te identificeren waar we gebiedsgericht moeten gaan werken of meer prioriteit moeten geven aan vergunningsaanvragen. Voor gegevens over de aanwezigheid van vervuilende stoffen met mogelijk gezondheidsimpact in de bodem, lucht of water blijven wij afhankelijk van andere overheidsdiensten. Zo is er bv. een zeer nauwe samenwerking tussen de VMM en het AZG, waarbij milieumetingen van de VMM gezondheidskundig worden door vertaald door het AZG.

De Vlaamse Regering nam begin dit jaar een beslissing over extra personeel, wat ook een aanbeveling van de onderzoekscommissie PFAS was. Dat heeft alvast geleid tot een positieve evolutie: