Internationale inspecteurs zijn bijna bij de kerncentrale van Zaporizja in het bezette deel van Oekraïne

Het gaat om een konvooi met een twintigtal voertuigen waaronder een ziekenwagen. Dat konvooi is aangekomen in de stad Zaporizja die in Oekraïense handen is, maar de stad ligt nog op 120 kilometer van de kerncentrale. De centrale zelf wordt sinds het begin van de invasie bezet door Russische troepen, maar in de regio voert het Oekraïense leger nu een tegenoffensief uit.