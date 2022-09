Inwoners van Doel die in beroep gingen tegen vergunning technofestival, vangen bot bij kortgedingrechter

"Zeer spijtig," reageert Jan Creve van actiegroep Doel 2020. "Volgens de rechtbank hadden we al vroeger naar de rechtbank moeten stappen. Een beetje vreemd want de feitelijke vergunning is pas van 12 augustus." De actiegroep gaat nu bekijken of er nog mogelijkheden zijn: "We gaan met onze raadsman samenzitten, maar de tijd tikt", reageert Creve. "Het wordt moeilijk want de organisatoren krijgen ook de volledige steun van de gemeente. Iets wat wij niet begrijpen."

Doel Festival vindt plaats op 17 en 18 september in de Beverse deelgemeente Doel.