Inwoners van Wetteren krijgen blanco brief van gemeente in de bus

Enkele inwoners van Wetteren stonden voor een raadsel toen ze opeens een blanco brief van de gemeente in de bus vonden. Op de brief en de enveloppe stond het logo van de gemeente, maar de brief was onleesbaar of zelfs helemaal blanco. "Het was de bedoeling om de buurtbewoners van onze academie via de brief te informeren over enkele wijzigingen rond het parkeren in de buurt", zegt schepen Piet Van Heddeghem.

Maar er was een probleem met het kopieerapparaat. "Het gaat om een mechanisch probleem", zegt de schepen. "De brieven worden geprint. Iemand steek ze dan in de plooimachine. En dan worden de brieven automatisch geplooid en in een enveloppe gestoken. Maar eigenlijk is er dus niemand die controleert of de brieven wel bedrukt zijn. En dus hebben sommige buurtbewoners een blanco brief in de bus gekregen."