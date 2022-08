Klein schooltje in Vurste bij Gavere mag toch nog een jaar open blijven

Mama Sarah hoopt ondertussen dat het schooltje in de toekomst toch open kan blijven. "Een klein schooltje heeft echt wel voordelen. Hoe minder leerlingen, hoe meer tijd de leerkracht aan hen kan besteden. En hoe dichter de ouders ook bij de leerkrachten staan. Er zijn inderdaad te weinig leerlingen momenteel. En we begrijpen dat zo’n klein schooltje misschien niet rendabel is, maar we kunnen er wel iets aan doen. We gaan met onze groep ouders proberen om het schooltje weer te laten groeien. We gaan jonge gezinnen laten zien wat de voordelen zijn van zo’n klein schooltje. Er zijn ook veel gezinnen die vanuit Gent naar hier verhuizen, dus we gaan ze warm maken voor ons schooltje in Vurste."