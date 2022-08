Koningspython hangt plots over tuinschutting in Schoten, opvangcentrum zoekt eigenaar

"Het bleek om een koningspython te gaan van ongeveer een meter lang. Het is eerder uitzonderlijk dat we deze soort binnenkrijgen. Meestal gaat het om kleinere slangen, zoals korenslangen", zegt Bens. "De koningspython is een wurgslang maar ze kan ook bijten. Ze is niet giftig, maar het is niet aangeraden om ze zomaar te pakken. Als je er een tegenkomt, bel je beter even naar ons."