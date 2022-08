Financiële autoriteit FSMA niet mals voor VRT-reeks "FIRE": "Staat haaks op wat wij jongeren proberen bij te brengen"

Woordvoerder Jim Lannoo geeft meer uitleg bij de Tweet. "Onze bevoegdheid is om een bijdrage te leveren aan de financiële educatie in België. Daarbij zien we ook jongeren als een belangrijk doelpubliek. We proberen hen een aantal boodschappen over te brengen en reflexen te kweken zoals 'diversifieer', 'investeren doe je op lange termijn', 'er zijn geen hoge rendementen zonder hoge risico's' en 'als iets te mooi is om waar te zijn, is het dat meestal ook'. Wat in dit programma te zien is, staat daar volledig haaks op."