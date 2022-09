Laatste dag op heel wat bewaakte zones aan de kust: "Het was een bijzonder drukke zomer"

Veel zon en hoge temperaturen, ideaal weer voor een dagje zee. En dat hebben de strandredders deze zomer ook gemerkt. Het was drukker dan anders aan onze stranden, maar vooral ook: er was amper een dag waarop er eens geen volk was. "Andere zomers hebben we al eens vaker een kwakkeldagje", zegt An Beun van IKWV, de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen. "Dan is er amper volk op het strand en hebben de redders eens tijd om te recupereren. Maar deze zomer was het werkelijk iedere dag van 's ochtends tot 's avonds scherp staan."

"Sinds midden augustus valt het weer iets beter mee", weet Briek Balduck die dit jaar voor het eerst redder was in Oostduinkerke, "maar het klopt dat we niet veel stilgezeten hebben. Het is een lastige job. Zeker als er iets gebeurt, dan is het zeer intensief en moet je je goed concentreren, maar het blijft leuk: buiten op het strand, in een aangename sfeer, met toffe collega's."