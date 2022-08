Lerares Nele uit Tessenderlo vindt geen werk ondanks lerarentekort: "Moet ik dan uitwijken naar Brussel?"

Eind vorige maand had de VDAB nog 1.400 openstaande vacatures voor leerkrachten in het secundair onderwijs en 1.000 voor leerkrachten in het kleuter- en lager onderwijs. Toch zijn er leraren die geen werk vinden. Nele Vanderheyden uit Tessenderlo is pas afgestudeerd als kleuterlerares, maar buiten een vervanging van een maand heeft ze in haar regio geen zicht op een vaste job. "Ik heb overal in mijn regio gesolliciteerd, maar er zijn gewoon geen jobs", zegt Vanderheyden. "Als startende leerkracht voel ik mij verplicht om naar Brussel te trekken voor wat werkzekerheid."