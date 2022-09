Levenslang gratis frietjes voor wie frituur aan medewerkers helpt

Group Bossuwé baat ondertussen vier frituren uit: twee in Kortrijk, Aalbeke en Wevelgem. Ze openen in het najaar een vijfde vestiging aan de Engelse Wandeling in Kortrijk. “De arbeidsmarkt en horeca in het bijzonder kennen een groot probleem om vacatures in te vullen”, zegt Honoré. “Om onze openstaande vacatures in te vullen, richten we ons nu op het vriendennetwerk van hun klanten.”