Man die met bestelwagen inreed op terrassen in Brussel zal psychiatrisch onderzocht worden

De verdachte verscheen vanmorgen voor de raadkamer in Brussel, die moet oordelen over zijn verdere aanhouding. “In dit stadium hebben we niet om zijn vrijlating gevraagd”, zegt advocaat Isabelle Slaets. “Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, zonder enig terroristisch oogmerk of voorbedachten rade en het gebruik van een wapen, in dit geval de bestelwagen. Dat wil zeggen dat hij ervan verdacht wordt een intentie tot doden te hebben gehad, maar we wachten nu het verdere onderzoek af om te kijken of die kwalificatie nog verandert naar een niet-intentioneel misdrijf.”