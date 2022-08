Minister van Onderwijs Weyts dreigt met sancties voor Franstalige school uit Ronse waar schooljaar maandag al startte

Sinds dit jaar hanteert de Frantalige Gemeenschap een nieuwe vakantieregeling. Een regeling waarbij het schooljaar maandag al van start ging. Een school uit Ronse koos er dan ook voor om de vakantieregeling van de Franse Gemeenschap te volgen. Maar Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts benadrukt dat de school gebonden is aan de Vlaamse regelgeving. "In Vlaanderen blijft de Vlaamse kalender van kracht. Ook alle Franstalige scholen in de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel zullen de Vlaamse regelgeving en kalender moeten volgen."