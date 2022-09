Mobiele keuken op Antwerps Operaplein moet mensen warm maken voor job in horeca

In de horecasector is een groot tekort aan personeel en daar wil VDAB met de mobiele horecakeuken iets aan doen. "De horeca heeft het de afgelopen jaren erg lastig gehad door corona. Alleen al in de stad Antwerpen zijn er 2.000 vacatures", zegt Bjorn Cuyt van VDAB. "Het einde van de zomer is het ideale moment om alles even een boost te geven, nu ook vaal jobstudenten weer wegvallen."