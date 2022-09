Nieuwe restauratiefase voor Sint-Martinuskerk in Aalst is opgestart

De voorlaatste fase van de restauratiewerken zal tot midden 2025 duren, de kerk blijft al die tijd wel open voor het publiek. " Het is belangrijk dat iedereen de restauratiewerken kan volgen", zegt schepen Karim van Overmeire (N-VA): "De nieuwe fase is een van de grotere, de werken gebeuren in het centrale deel van de kerk. Daar staan de altaren. Er is niet alleen het grote, centrale altaar. Er zijn ook de verschillende kleinere altaren, die toebehoorden aan ambachtslui. Maar het meest opmerkelijke is de preekstoel die in het midden van de kerk staat. Ook die preekstoel wordt gerestaureerd en het is een preekstoel met een geschiedenis"