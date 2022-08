"Aan deze gasprijzen verarmt België 10 procent per jaar": federatie industriële energieverbruikers luidt alarmbel

De energieprijzen bereiken historische records. De prijs van aardgas in Europa is gestegen tot boven de 300 euro per megawattuur. Dat is meer dan 10 maal de gemiddelde prijs van de laatste jaren. Ook grondstoffen en lonen worden steeds duurder en steeds meer bedrijven zien zich genoodzaakt hun activiteit sterk af te bouwen of stil te leggen.

Daarom trekt Febeliec, de federatie van de industriële grootverbruikers van energie, nu aan de alarmbel. "Als we aan deze prijzen evenveel gas blijven invoeren als nu, gaan we in België naar een verarming van 40 tot 50 miljard euro per jaar, dat is zo'n 10 procent van ons bruto nationaal product", zegt directeur Peter Claes. "En dat is alleen een berekening op basis van een gasprijs van 300 euro per megawattuur. We rekenen daarbij de hogere elektriciteitsprijzen of een verlies van economische activiteit nog niet mee."