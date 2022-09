HRW-rapport: "Oekraïense burgers worden massaal gedeporteerd naar Rusland of door Rusland bezette gebieden"

Om de Oekraïense havenstad Marioepol werd maandenlang verbeten gevochten, mensen verscholen zich er weken- of zelfs maandenlang in schuilkelders en uiteindelijk in de laatste verzetshaard, de Azov-staalfabriek. Pogingen om burgers te evacueren liepen voortdurend op een mislukking uit, voorraden naar de stad brengen om de hongerige inwoners te voeden, was moeilijk. Maar toen de stad - en de staalfabriek - in mei van dit jaar uiteindelijk viel, was dat niet het einde van de ellende voor de inwoners.

De inwoners die geen eigen vervoer hadden, werden met bussen naar kampen gebracht in Oekraïens gebied dat door Rusland bezet werd, of naar Rusland zelf. Volgens Oekraïne werden ze gedwongen afgevoerd. Oekraïne had het over 1,2 miljoen burgers die buiten hun wil naar Rusland of bezet gebied zijn gebracht.

Vluchtelingen uit Marioepol die wel Oekraïens gebied konden bereiken. Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Geen keuze

Ook burgers uit dorpen tegen de Russische grens in de regio Charkov, in het noordoosten van Oekraïne, zeggen dat ze gedwongen naar Rusland werden gebracht. Sommige mannen gingen dan weer vrijwillig naar Rusland, om aan de algemene dienstplicht in Oekraïne te ontkomen.

"Veiligheidscontroles"