Minister Lahbib ontmoet Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, omstreden reis naar de Krim kwam ter sprake 

Oekraïne vroeg meer uitleg over de reis, omdat die niet volgens de Oekraïense regels was verlopen. Een incident die mogelijk problemen zou kunnen opleveren voor de diplomatieke relaties tussen ons land en Oekraïne. Lahbib had eerder al schriftelijk contact met de Oekraïense autoriteiten over de kwestie, vandaag liet ze tijdens een eerste echte ontmoeting met haar Oekraïense collega weten dat ze "ten zeerste betreurt dat het bezoek onder dergelijke omstandigheden heeft plaatsgevonden".



"Minister Lahbib heeft altijd de soevereiniteit en integriteit van Oekraïne binnen zijn internationaal erkende grenzen verdedigd, evenals de status van de Krim als integraal deel van Oekraïne", klinkt het. De Oekraïense minister Koeleba verwelkomde de "oprechte inzet van België ten aanzien van de Oekraïense territoriale integriteit", laat het kabinet van Lahbib weten.

De twee hadden het verder over de militaire, diplomatieke en humanitaire situatie van Oekraïne en de zorgwekkende situatie in de kerncentrale van Zaporizja. De ministers hebben ook afgesproken om elkaar opnieuw te ontmoeten op de Algemene Vergadering in New York over drie weken, om daar samen te bespreken over hoe België concreet kan inspelen op de Oekraïense noden en bijdragen tot de heropbouw.