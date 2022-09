Onderzoekers ontrafelen genoom van de "onsterfelijke kwal" en ontdekken wat het dier de "eeuwige jeugd" geeft

Ze ontdekten datT. dohrnii twee keer meer genen heeft die geassocieerd worden met het copiëren en herstellen van DNA dan T. rubra. En de kwal lijkt ook beter in het in stand houden van telomeren, de uiteinden van chromosomen. Bij elke celdeling worden die normaal gezien iets korter en als ze te kort worden, kan de cel zich niet meer delen of sterft ze.



Graham zei dat de studie geen onmiddellijke commerciële waarde heeft. "Het is niet zo dat we hier naar kunnen kijken, en zeggen: 'Hey, we gaan deze kwallen oogsten en er een huidcrème van maken'", zei hij.

Het onderzoek is er meer op gericht de processen en de functionaliteit van de eiwitten te begrijpen die deze kwallen toelaten de dood te bedriegen.

"Dit is een van de studies waarvan ik denk dat ze de deur zal openen naar een nieuw onderzoeksveld dat de moeite waard is", zei Graham. De onderzoekers zelf hopen met het onderzoek nieuwe inzichten te krijgen in de verouderingsprocessen bij de mens.

De studie van de Spaanse onderzoekers is gepubliceerd in Proceedings of the National Academy of Sciences. Dit artikel is gebaseerd op een telex van het persagentschap Reuters.