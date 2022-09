Orthopedisch chirurgen van 4 Limburgse ziekenhuizen gaan samenwerken: "Voordelen voor patiënten én artsen"

"Deze samenwerking is er uiteraard niet van de ene op de andere dag gekomen", zegt Mievis. "We zijn die al een tiental jaren aan het voorbereiden. Dat is niet simpel als er zoveel mensen bij betrokken zijn en vraagt heel wat overtuigingskracht. Maar nu staan de neuzen in dezelfde richting. Dit voorjaar zijn we er voorzichtig mee begonnen. En uiteraard zijn we nog tegen onze grenzen gebotst. Maar vanaf 1 september beginnen we er officieel aan. Natuurlijk zullen er kinderziektes zijn maar dat is normaal", besluit Mievis.