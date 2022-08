Zijn overstromingen in Pakistan de schuld van het Westen? "Grotendeels wel" 

Had Pakistan meer kunnen of moeten doen om de gevolgen binnen de perken te houden? Veel te kort door de bocht, vindt Govers. "In een rijke samenleving als de onze zijn we daar in de Vesdervallei al niet helemaal in geslaagd, om het zacht uit te drukken. En dat terwijl het netwerk van Indusrivier in Pakistan toch vele malen groter is. Om dan van een arm land als Pakistan te verwachten dat ze hun infrastructuur voorzien op dat soort extreme evenementen, lijkt me wat overdreven."

De mensen in Pakistan zitten voor een groot deel nog in overlevingsmodus, vergelijkt Govers. "Zij proberen elk jaar genoeg te verdienen om het jaar door te komen. Ze wonen in huizen die je qua kwaliteit totaal niet kan vergelijken met die van ons. Ze hebben ook weinig infrastructuur. Dus we kunnen echt niet de bal terugspelen naar de Pakistaanse overheid."