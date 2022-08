Wendy Hermans woont naast stort in Kruibeke waar giftige stoffen zijn geloosd: "Als ik kon kiezen, verhuisde ik meteen"

Dan is er nog het stof. Op de buitentafels, op de barbecue, op de stoelen. “Elke dag moet ik het stof afdoen. Ook binnen, want het stof gaat door de ramen, tot op onze meubels. En de was buiten ophangen, dat gaat natuurlijk niet.”

Wendy weet niet of het stof van de korrels of van het stort komt, maar denkt wel dat het niet goed is voor de gezondheid van haar kinderen: “Als we een week op reis gaan, moet mijn zoon niet niezen. En hier: elke dag. Telkens weer moeten we de medicatie verhogen.” Ook experts zeggen dat het razend moeilijk is om de impact van vervuiling op de gezondheid te bewijzen. Een causaal verband is bijna nooit aan te tonen.