Parket Leuven wil gsm-gebruik achter het stuur strenger bestraffen: naast boete riskeer je ook rijverbod

Met de start van het nieuwe schooljaar wordt het weer drukker op de weg. De Leuvense politie gaat in september extra controleren op het gebruik van de gsm achter het stuur. Dat is nodig want uit heel wat studies van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (VIAS), blijkt nog altijd dat heel wat ongevallen gebeuren wanneer bestuurders hun gsm in de hand houden.