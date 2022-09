Pioniersstudenten die niet kunnen rekenen op ervaring van ouders krijgen hulp van Hogeschool UCLL in Heverlee

Anne-Lore is één van die pioniersstudenten, ze is 17 jaar en gaat Sociale Readaptatiewetenschappen studeren aan de UCLL. “Ik ben de eerste in de familie die gaat verder studeren. Dat geeft toch wat stress want mijn ouders weten niet hoe alles werkt, hoe je boeken moet bestellen, wanneer de lessenroosters online kwamen. Dat is nieuw voor hen, maar voor mij ook. Ik was onwetend en dacht in een zwart gat te vallen", zegt Anne-Lore.

Ze deed daarom mee aan Kickstart. "De driedaagse heeft me toch geholpen. Zo heb ik een rondleiding gekregen op mijn campus en heeft mijn lector me met enkele praktische zaken geholpen. Ik heb ook uitleg gekregen over de studiepunten. Ik heb er dus echt wel wat aan gehad.”