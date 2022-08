Prijsstijgingen maken renovatie Pier en bouw van nieuw zwembad in Blankenberge 5 miljoen euro duurder

Bouwen en verbouwen is de laatste tijd flink duurder geworden. Heel wat steden en gemeenten moeten plannen uitstellen of worden geconfronteerd met hogere rekeningen. Dat is ook het geval in Blankenberge, waar de renovatie van de Pier en de bouw van het nieuwe zwembad 5 miljoen euro meer blijken te kosten dan verwacht. Vooral de werken aan de Pier vallen duurder uit, zo'n 3,4 miljoen meer dan vooropgesteld. Voor het sportcomplex bedraagt de meerprijs 2,7 miljoen euro. "Al varieert dat", zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD). "De prijzen schommelen constant."